«السيسي» يصل للإسكندرية للمشاركة في القمة «المصرية اليونانية القبرصية»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة الإسكندرية، للمشاركة في القمة الثلاثية التي تشهدها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين؛ ضمن فعاليات «أسبوع إحياء الجذور» الذي أطلقته وزارة الهجرة، للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تبحث القمة «المصرية - اليونانية - القبرصية» بين الرئيس السيسي، ونظيريه القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، واليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، علاوة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين «القاهرة وأثينا ونيقوسيا.

وتشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم، إجراءات تأمينية مشددة، ووضعت إدارة المرور الحواجز الحديدية بمداخل الشوارع المتفرعة من طريق الكورنيش الرابط بين قصري «المنتزه، ورأس التين».

وتفقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، يرافقه القيادات الأمنية، لعدد من مناطق شرق ووسط الثغر «ستانلي، محيط مكتبة الإسكندرية»؛ لمتابعة الدوريات والأقوال الأمنية وقوات العمليات الخاصة، التي تجوب كورنيش الثغر، مع رفع إدارة المرور لأية سيارات متوقفة بطريق الجيش.

ومن المقرر أن يتضمن «أسبوع إحياء الجذور» زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية، التي كانت تعيش في مصر، إلى «مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليوناني، والمقابر اليونانية في منطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلا عن زيارتهم لأماكن منازلهم ومدارسهم القديمة في الإسكندرية».