الدفاع في قضية فساد«مواسير مياه القاهرة الجديدة»: تقرير اللجنة الفنية أكد عدم مسؤولية المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثاني والثالث في محاكمة 4 متهمين بقضية "فساد مواسير المياه" بالقاهرة الجديدة بتهمة التربح والإضرار بالمال العام.

وطالب الدفاع من النيابة العامة تقديم دليل واحد ضد المتهمين، مؤكدا أنه لا يوجد تقرير فنى واحد يؤكد أن الموجه من الاتهامات ضمن اختصاص المتهمين.

وأضاف الدفاع، أنه لا يوجد عقد بالموضوع يؤكد مسؤولية المتهمين عن الواقعة، وهذا مخالف لأمر الإحالة.

كما قدم الدفاع صورة ضوئية في هذا الشأن للمحكمة، مضيفا أن الشركة غير مسؤولة والمناقصة تكون شاملة معدات وأشياء كثيرة وليست مواسير فقط. واختتم الدفاع مرافعته بتقديم حافظة مستندات بالدفوع.

والمتهمون في القضية هم: محمود عبد العظيم، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

تعود تفاصيل القضية رقم 468 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، إلى تورط المتهمين بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، بعد تورط الاستشارى المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، فى استخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.