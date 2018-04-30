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مقتل 11 طفلا في تفجير انتحاري جنوبي أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
كابول- د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 11:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 11:20 ص

لقي 11 طفلا حتفهم بعد أن نفذ انتحاري، يُعتقد أنه من عناصر «طالبان»، تفجيرا بالقرب من مسجد في جنوب أفغانستان، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة.


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