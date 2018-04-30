مقتل 11 طفلا في تفجير انتحاري جنوبي أفغانستان

لقي 11 طفلا حتفهم بعد أن نفذ انتحاري، يُعتقد أنه من عناصر «طالبان»، تفجيرا بالقرب من مسجد في جنوب أفغانستان، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة.