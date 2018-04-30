وكيل «الأوقاف» يوضح سبب إعفاء رئيس الهيئة من منصبه

كشف جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، عن أسباب اتخاذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه.



وقال وكيل «الأوقاف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الأحد، إن الوزير محمد مختار جمعة، قد تسلم شكوى من مجلس إدارة الهيئة، باتخاذ «عبد الحافظ» قرارات فردية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الوكلاء الذي يترأسه الأول في الوزارة.



وأضاف أن وزير الأوقاف وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من صحة وقوع مخالفة أم لا، وتكشف أن هناك مخالفات إدارية وشبهة مخالفة مالية تم تحويلها لرئيس الوزراء الذي بدوره أحالها للجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد منها.



وقرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، إعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه.