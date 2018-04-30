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«السيسي» يوفد محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة «النصف من شعبان»

عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة،
عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة،
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 2:22 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 2:22 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وذلك لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان ، اليوم الإثنين، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب.


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