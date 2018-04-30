«السيسي» يوفد محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة «النصف من شعبان»

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وذلك لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان ، اليوم الإثنين، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب.