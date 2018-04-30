«السيسي» يوفد محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة «النصف من شعبان»

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وذلك لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان ، اليوم الإثنين، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب.