الرئيس اليوناني: مبادرة «إحياء الجذور» رسالة لنشر السلام

قال رئيس جمهورية اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، إن هناك أهمية لتعاون الدول في هذه الأزمنة، مشددًا على ضرورة التوحيد والربط بين الذكريات والواقع حسب تعبيره.

وأضافت «كويك»، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مبادرة أسبوع «إحياء الجذور» بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أن مبادرة أسبوع «إحياء الجذور» بمثابة رسالة لنشر السلام وتواصل الحضارات، موضحًا أن الدول المشاركة فيها ليست من القوى العظمى في العالم، وفق قوله.

وأكد أن التاريخ والحضارة هما الذيْن يُكتب لهما البقاء وليست الدول التي تستخدم القوة، لأن الأخيرة تأتي وتذهب، إلا أن الحضارات تستمر، مشيرًا إلى وجود نقص في تفهم الحضارات.

وتابع أن الإسكندر الأكبر لم يكن مستعمرًا، لكنه كان ناقلًا للحضارة، مشيرًا إلى مكتبة الإسكندرية، بقوله: «هي تواصل مسيرتها دون توقف على مدار القرون، والإسكندرية نفسها مصرية لكنها ملكًا للعالم كله».

وتابع أن مكتبة الإسكندرية تواصل مسيرتها في التعبير عن مسار التاريخ المصري المعاصر، الذي يستمر على مدار قرون كثيرة، موضحًا أن هناك وحدة بين مصر وقبرص واليونان على مدار التاريخ.

وشدد على ضرورة التعاون بين الدول الثلاث على المستوى الفكري، وليس على الجانب الاقتصادي فقط؛ حتى تتكامل كل الشعوب فيما بينها، حسب قوله.

يذكر أنه انطلقت من الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الجاليات تحت عنوان «إحياء الجذور»، الذي تنظمه وزارة الهجرة ويحتفي بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.

وتشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم، إجراءات تأمينية مشددة، ووضعت إدارة المرور الحواجز الحديدية بمداخل الشوارع المتفرعة من طريق الكورنيش الرابط بين قصري «المنتزه، ورأس التين».