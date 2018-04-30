زيدان: ريال مدريد ليس «عقدة» للبايرن

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه فريقه قادر على تخطي عقبة مباراة بايرن ميونخ الألماني، مُشدداً على أهمية الحفاظ على تركيز لاعبو فريقه في مباراة الغد.



وأضاف زيدان خلال المؤتمر الصحفي :"إنها مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال، ونعرف جيداً ما يجب علينا فعله غداً، نحن لا نحتاج إلى تغيير أي شىء ويجب علينا أن نحافظ على تركيزنا وفوزنا خلال تلك المواجهة مثلما لعبنا جيداً في مباراة الذهاب".

وعن حالة لاعبا فريقه ناتشو وإيسكو اللذان قد تعرضا للإصابة في وقتٍ سابق، علق زيدان قائلاً :"ناتشو ابتعد عن الملاعب لمدة شهر، أما عن إيسكو فحن لن نخاطر به في حالة شعوره بأي ألم".

وأعرب زيدان عن انزعاجه بموسم ريال مدريد المحلي، قائلاً :"لسنا سعداء بما حققناه هذا الموسم في بطولة الدوري، ولكن علينا تقبل هذه الأمور والعمل بجهد أكبر للفوز به".

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته قائلاً :"ريال مدريد تفوق على بايرن ميونخ في أخر 6 مباريات إلا أنني لا أعتقد أننا نمثل عقدة لهم"، مُضيفاً :"إنهم سيأتون لتقديم مباراة قوية، فهم فريق قوي للغاية، ويجب أن نكون جاهزين لهم جيداً".

وقدم زيدان التهنئة لنادي برشلونة، الغريم التقليدي لنادي ريال مدريد بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الإسباني بالأمس قائلاً :"لدينا فرصة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، برشلونة فاز بلقبين محليين، ونحن قدمنا موسماً عظيماً قارياً أيضاً".

هذا وسيستضيف نادي ريال مدريد الإسباني في التاسعة إلا ربع من مساء غداً الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو نادي بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.