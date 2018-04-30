أبو الغيط: الرئيس الراحل أنور السادات لم يأخذ حقه

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن موقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من الإصرار على خوض حرب أكتوبر عام 1973 كان بمثابة قوة هائلة له، مشيدًا بقبوله وقف إطلاق النار ومفاوضاته في «كامب ديفيد».



وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السادات لم يأخذ حقه، لأن كثيرًا من الناس تتناسى نقاط محددة أثناء حرب أكتوبر وبعدها، مؤكدًا أن تناسي بعض الحقائق يؤدي إلى نتائج مختلفة ليست واقعية.



وتابع أن البعض انتقد «السادات» بسبب عملية السلام، معلقًا على رئيسي مصر السابقين جمال عبد الناصر ومحمد حسني مبارك، بقوله: «هزيمة يونيو أخذت الكثير من قيمة جمال عبد الناصر، أما مبارك فالتاريخ كفيل بأن يعطيه حقه ويتحدث عن أخطائه».



وأوضح أنه كان هناك الكثير من اللغو والنقاش وقت وجود «السادات» في «كامب ديفيد»، مستطردًا: «في اليوم الأخير قبل التوقيع، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، طلب مقابلة السادات بصفته المستشار القانوني للوفد المصري آنذاك، إلا أن السادات بعدما استمع له أخبره بأنه لديه مسؤولية تجاه الشعب المصري، ولا بد أن يعيد للمصريين أرض سيناء المحتلة مع المحافظة على حقوق سوريا وفلسطين».



واستطرد أن يوم 7 أكتوبر عام 1973 ذهب إلى مكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي مبكرًا متصورًا أن التقارير التي تأتيه ستتحدث عن تلقي الجيش المصري ضربات قوية، إلا أنه قرأ أمتع تقرير؛ لاحتوائه على معلومات تفيد بتدمير كافة الضربات المضادة التي أطلقها العدو، موضحًا أن يوم تطوير العملية العكسرية الذي وافق 14 أكتوبر من عام الحرب كان سيئًا للغاية، حسب تعبيره.