عباس: صفقة ترامب إنهاء لعملية السلام ولن نقبل بها

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اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين أن صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي إنهاء لعملية السلام مع إسرائيل.

وقال عباس في افتتاح اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله "لن نقبل بصفقة القرن الأمريكية ولن نقبل أن تكون أمريكا وحدها وسيطا في عملية السلام".

وأضاف أن "صفقة القرن هي صفعة لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين من المفاوضات وسمحت بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي".

وبدأ عباس خطابه بتأكيد أنه "لا سلام بدون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولا دولة في غزة ولا دولة دونها".

وانطلقت في مدينة رام الله اجتماعات المجلس الوطني الذي يمثل برلمان منظمة التحرير الفلسطينية بحضور وفود من 90 دولة بحسب ما أعلن القائمون.

وهذه أول اجتماعات للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2009 عندما عقد دورة طارئة لمليء شواغر في أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني من دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين وكلاهما ليستا أعضاء في المنظمة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعد ثاني أكبر فصائل المنظمة.

ومن المقرر أن تنتخب اجتماعات المجلس الوطني التي ستستمر على مدار عدة أيام لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير ويترأسها عباس منذ عام 2004.