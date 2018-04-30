اللجنة العليا للبيئة بالسويس تناقش إنشاء خط إنتاج جديد بشركة السويدي للأسمنت

عقدت اللجنة العليا للبيئة بالسويس، اليوم الإثنين، اجتماعها برئاسة خالد سعداوي السكرتير العام المساعد نائباً عن اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس؛ لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء خط إنتاج أسمنت جديد بمصنع السويدي للأسمنت بالمنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة علي طريق القطامية السخنة القديم باستثمارات تصل الي 1.7 مليار جنية وإنتاج 2 مليون طن اسمنت ويوفر 300 فرصة عمل للشباب.

حضرالجلسة المهندس ماجد أحمد خالد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للأسمنت والدكتورة سامية جلال استشاري ونبيل عليوة رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالسويس والدكتور الدسوقي إبراهيم عيد لمنصب نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعرضت الدكتورة ياسمين عبد المقصود من المكتب الاستشاري للمشروع مراحل إنشاء الخط رقم 2 بالمصنع والإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية والحفاظ على البيئة من خلال تركيب أجهزة مكافحة التلوث ومراحل العملية الإنتاجية للمشروع، مشيرة إلى أنه تم وضع إجراءات للحد من أو تخفيف تلك الاثار المترتبطة بمرحلة انشاء المشروع بالدراسة البيئة علاوة على وضع كافة الاشتراطات البيئة الواجب الالتزام بها للحد من كافة أنواع التلوث كشروط ملزمة للمقاول القائم على تنفيذ المشروع.

من جانبه، قال المهندس ماجد أحمد نائب رئيس الشركة السويدي للأسمنت إن الشركة ستقوم بتركيب بعض المعدات والوحدات الجديدة لتشغيل المشروع الخط الجديد، مضيفا أنه سيتم تزويد المعدات التي ينبعث منها الأتربة والغازات بأجهزة مكافحة التلوث.

وتحدث أعضاء مجلس النواب عن عدة الملاحظات عن المشروع، مؤكدين علي أهمية الالتزام بتطبيق قانون البيئة ولائحته التنفيذية والمشاركة المجتمعية من الشركة لشعب السويس وتشغيل الشباب بالخط الجديد من أبناء السويس.

وقررت اللجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة تأجيل الموافقة لحين استكمال الملاحظات التي وردت من أعضاء اللجنة والتأكيد علي تطبيق الاشتراطات البيئة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وطالبت اللجنة من الشركة تعيين أبناء السويس في فرص العمل المتاحة بهذا المشروع، والمشاركة المجتمعية من قبل الشركة لأعمال التطوير على مستوى الأحياء.

وحضر الجلسة التي عقدت بأكاديمية النصر للبترول بالسويس كلا من المهندسة صفاء فضيل مدير إدارة البيئة بمحافظة السويس والمهندس وائل ابراهيم مدير الانتاج بالمصنع وعبد الحميد كمال و طلعت خليل ونانسي نصير أعضاء مجلس النواب وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.