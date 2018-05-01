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توتنهام يعبر واتفورد ويطارد ليفربول على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 11:07 م

واصل فريق توتنهام الضغط على ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه واتفورد 2 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

 

ورفع توتنهام رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول صاحب المركز الثالث والذي تعادل يوم السبت الماضي سلبيا مع ستوك سيتي.

 

وخاض توتنهام 35 مباراة حتى الآن مقابل خوض ليفربول 36 مباراة.

 

وظل واتفورد في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

 

وتقدم ديلي الي بهدف لتوتنهام في الدقيقة 16 ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 48.


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