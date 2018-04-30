«تعليم السويس»: إعادة النظر في «إنجليزية» الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس

وجه عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بسرعة إعادة النظر في أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بمدارس إدارة الجناين التعليمية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام 2017 / 2018، حيث أعطى تعليماته إلى علي إبراهيم مدير إدارة الجناين والتوجيه العام للغة الإنجليزية، ببحث شكاوى عديدة وردت من بعض المدارس الإعدادية بإدارة الجناين، أفادت بوجود أجزاء صعبة بأسئلة امتحان أمس الأحد في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بمدارس إدارة الجناين فقط.

جاء ذلك في ختام جولة مرور على الامتحانات، اليوم، قام بها عبدالحافظ وحيد على عدد من مدارس إدارة الجناين التعليمية بمنطقة أبو سيال، حيث تفقد سير الامتحانات بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، في حضور صادق سليمان مدير المدرسة التي أدى فيها تلاميذ الصفوف الثاني والثالث والرابع الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

كما تفقد سير الامتحانات بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية المشتركة في حضور منى خليل مدير المدرسة، ومدرسة سعد بن مُعاذ الإعدادية المشتركة، في حضور ناهد الدمرداش مدير المدرسة، حيث أدى فيهما طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والجبر، فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الدينية.

كما تابع جولته إلى مدرسة الأهرام الصناعية للاطمئنان على سير الامتحانات لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، حيث تفقد لجان المدرسة في حضور يسري سعيد مدير إدارة المدرسة، وذلك خلال أداء طلاب الصف الثاني الصناعي الامتحانات في تخصصاتهم المختلفة.

وأوضح عبدالحافظ وحيد أن قرار إعادة النظر في أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي لمدارس الجناين جاء تأكيدا على حرص المديرية على مصلحة الطلاب والعمل على تلبية رغباتهم بما لا يتعارض والقوانين واللوائح المنظمة للشأن التعليمي كله.