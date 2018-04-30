قال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن غرفة العمليات بالوزارة لم تتلق أية بلاغات بسبب حوادث الطرق نتيجة لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع إدارة المرور، تحسبًا للحالات الطارئة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن الوزارة دفعت بـ1646 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق السريعة والميادين الداخلية، بخلاف فرق الانتشار السريعة الموجودة بالمحافظات، موضحًا أنه تم رفع أعلى درجات التأهب بجميع المستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وإلغاء كافة الإجازات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ التي تجتاح البلاد.

وتابع أنه تم إخلاء بعض أسِرَّة المستشفيات؛ لاستقبال الحالات التي تعاني من الاختناق وضيف التنفس بسبب العواصف الترابية، مضيفًا أنه تم التأكد من رصيد أكياس بنك الدم والأدوية الطبية بمستشفيات الوزارة في جميع المحافظات.

وشدد على ضرورة التزام مرضى حساسية الصدر بالمنازل، وتجنب التواجد في الشوارع حتى انتهاء العاصفة الترابية، واستخدام البخاخات الموسعة للشعب الهوائية، مطالبًا المواطنين بارتداء نظارات شمسية؛ لتجنب حدوث مضاعفات من الرمال، ووضع قطعة قماش مبللة على الأنف لفلترة الهواء من الرمال، وشرب كميات كبيرة من المياه.