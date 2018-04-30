إيران تحظر استخدام تطبيق «تليجرام»

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أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات القضائية الإيرانية حظرت استخدام خدمة "تليجرام" الشهيرة لتبادل الرسائل عبر الإنترنت، والتي كان لها دور في المظاهرات المناهضة للحكومة في مطلع العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه تقرر أن يسري قرار الحظر بشكل فوري.

وصدر هذا القرار بعد حملات قام بها رجال دين ومسئولون حكوميون متشددون على مدار شهور لحظر الخدمة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني معارضا لحجب الخدمة، مشيرا إلى أن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

وتستخدم حركات المعارضة في كثير من دول العالم خدمة تليجرام، لأنها تقوم بتشفير الرسائل.

وكان تطبيق تليجرام هو وسيلة التواصل الرئيسية بين المتظاهرين المعارضين للحكومة في إيران، والذين نظموا احتجاجات وقاموا بأعمال شغب في أواخر 2017 ومطلع العام الجاري.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور للاحتجاجات عبر موقع تليجرام سواء داخل إيران وخارجها.