البرلمان يدخل على خط الأزمة بين صلاح واتحاد الكرة

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دخل مجلس النواب على خط الأزمة بين اتحاد الكرة، واللاعب محمد صلاح، حيث شن النواب هجوما ضد الاتحاد وممثليه ووزارة الشباب والرياضة، مطالبين كافة الأطراف المعنية بالانتصار للاعب وإبداء التفهم لظروفه ومقتضيات الأجواء والالتزامات المحيطة به.

وبمجرد أن ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتداول تفاصيل الأزمة التي كان صلاح نجم ليفربول الإنجليزي طرفا فيها، تقدم وكيل لجنة الشباب والرياضة سمير البطيخي بطلب إحاطه استفسر خلاله عن التفاصيل التي أدت لتأزم المسألة بهذا الشكل، مؤكدا أن الطلب قائم لحين التأكد من حل المشكلة تماما ونهائيا.

وأشاد البطيخي لـ"الشروق"، بسرعة تدخل الحكومة ممثلة في وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، مطالبا فيه بسرعة حل المشكلة، واحتواء الأمور تقديرا لصلاح وحجم نجاحاته الباهرة والطفرات الكروية التي قدمها الفترة الأخيرة.

وشن النائب هجوما على اتحاد الكره وممثليه، وطالبهم بالارتقاء لمستوى أن تملك البلاد أحد اللاعبين الثلاثة الكبار في العالم، وأن يتعاملوا بشكل جديد يستوعب التزامات وعقود وارتباطات لنجم بحجم محمد صلاح.

وفي أعقاب الأزمة وجه وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، انتقادات مباشرة لطريقة تعامل الاتحاد المصرى لكرة القدم مع اللاعب، وقال أن إدارة اتحاد الكرة لأزمة "صلاح" فيها عدم وعى، مما يضر باللاعب ويؤثر عليه سلبا.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن محمد صلاح أصبح أملا لكل الشباب المصرى على النجاح والتطوير، مطالبا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسرعة التدخل من أجل إنهاء هذه المشكلة فى أقرب وقت.

وقرر سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى سحب طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن الأزمة، مشيدا بالتدخل السريع لحل الأزمة.

وكان سجال حاد قد نشب بين وكيل اللاعب العالمي محمد صلاح واتحاد الكره بسبب استخدام صورة اللاعب محمد صلاح فى اعلانات تجارية.