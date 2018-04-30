محمد صلاح : محظوظ بلاعبي ليفربول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر عن سعادته بقضاء موسم ناجح مع فريقه ليفربول في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي .

وغرد أفضل لاعب في الدوري الأنجليزي هذ الموسم عبر صفحته الرسمية علي تويتر , قائلاً : " محظوظ للغاية بحصولي علي جائزة أخري في موسمي الأول مع مجموعة عظيمة من اللاعبين "

ومازح النجم المصري ، مدافع الفريق ديان لوفرين مغرداً " لوفرين , هل أعطيت صوتك لي ؟ "

ويقدم محمد صلاح موسماً استثنائياً مع نادي ليفربول ومنتخب مصر ليحصل علي جائزة أفضل لاعب أفريقي في الموسم وجائزة أحسن لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وأحرز صلاح، 43 هدفًا من 47 مباراة شارك فيها مع ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي .