الرئيس اليوناني: مكتبة الإسكندرية تعبر عن مسار التاريخ المصري المعاصر

قال الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، إن مكتبة الإسكندرية كانت أول مركز علمي في تاريخ الإنسانية، وكانت تغطي كافة مناحي العلم وجاءت فترة تفوقت في الرياضيات والطبيعة.

وأضاف الرئيس اليوناني، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مبادرة أسبوع «إحياء الجذور» بمحافظة الإسكندرية، مساء الاثنين، «هذه المكتبة تعبر عن مسار التاريخ المصري المعاصر وستواصل مسيرتها من خلال البريق الحضاري الذي اكتسبته»، مؤكدًا أن الشعب اليوناني سيكون دائم الحضور فيها.

وأكد على أهمية الحوار بين الحضارات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الشعوب ليس فقط الاقتصادي إنما الفكري أيضًا.

وتابع: «لدينا تاريخ طويل لكنه لا يبرر أي نزعة للتعالي على الآخر، وعلينا جميعًا أن نتعاون لصالح الجميع ونعزز ثقافة احترام الآخر، فالحضارات الأصيلة لا يمكن أن تتصادم بينها»، معلقًا على التعاون بين مصر وقبرص واليونان، بقوله «سنعلم العالم سويًا معنى الحوار بين الحضارات والتعاون الفكري».

وانطلقت من الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الجاليات تحت عنوان «إحياء الجذور»، الذي تنظمه وزارة الهجرة ويحتفي بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.

وشهدت الإسكندرية منذ صباح اليوم، إجراءات تأمينية مشددة، ووضعت إدارة المرور الحواجز الحديدية بمداخل الشوارع المتفرعة من طريق الكورنيش الرابط بين قصري «المنتزه، ورأس التين».