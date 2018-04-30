رودريجيز: لا أفكر في الانتقام من ريال مدريد

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صرح خيمس رودريجيز نجم المنتخب الكولومبي و صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني أنه لا يسعي إلي الانتقام من فريقه السابق ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد.

وعبر اللاعب الكولومبي عن سعادته الشديدة بعودته مرة أخري إلي ملعب سانتياجو برنابيو بعد عام فقط من رحيله عن النادي الملكي معتزاً بذكرياته السعيدة مع المرينجي .

وأكد علي عدم احتفاله في المباراة في حالة إحرازه لأي هدف احتراماً لمشاعر جماهير ريال مدريد وإدارة النادي التي عاملته بشكل جيد علي حد وصفه .

ولا يحمل رودريجيز أي ضغينة تجاه مدربه السابق زين الدين زيدان حسبما أكد اللاعب الذي يقدم موسما جيدا مع بايرن، علما بأن زيدان لم يكن يعتمد عليه كثيرا.

واختتم اللاعب السابق لريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على رغبته في مساعدة فريقه البافاري أن يتأهل إلي نهائي دري الأبطال متخطياً ريال مدريد .

يذكر أن ريال مدريد تفوق علي بايرن ميونيخ في مبارة الذهاب بنتيجة 2/1 علي ملعب أليانز أرينا .