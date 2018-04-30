طارق صيام رئيسا لشبكة «النهار» ومحمد عبد الوهاب مديرا تنفيذيا

أعلنت شبكة تلفزيون النهار، مساء اليوم، تعيين طارق صيام رئيسا للشبكة، ومحمد عبد الوهاب مديرا تنفيذيا.



وأكدت النهار، في بيان صحفي، أن تعيين قيادات جديدة يأتي في إطار خطة هيكلة وتطوير وتنظيم للعمل خلال الفترة القادمة، للاستفادة من الكوادر والكفاءات في سوق الميديا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الكوادر الفنية والبشرية داخل شبكة النهار.



يذكر أن طارق صيام رئيس شبكة النهار الجديد، يعمل في مجال إنتاج المسلسلات والبرامج الإعلانية منذ عام 1984، ومن أشهر الأعمال التي تولى إنتاجها «المصراوية 1و2»، و«العار»، و«الباطنية»، و«العطار والسبع بنات»، و«أدم»، و«خطوط حمراء»، و«كيد النسا«، و«دلع بنات».



أما محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للشبكة، فعمل حتى عام 2000 مديرا لتطوير البرامج في mbc لمدة 5 سنوات قبل أن يتجه للعمل الخاص والعمل في مجال بحوث الميديا وإنتاج برامج الفورمات العالمية وتوزيع البرامج للعديد من الفضائيات العربية.