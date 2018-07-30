العراق: مقتل 3 من مسلحي «داعش» في كمين بشمال شرق ديالي

أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة عناصر من مسلحي "داعش" في كمين لقوة قتالية من الحشد الشعبي شمال شرق المحافظة.

وقال في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن: "قوة قتالية من الحشد الشعبي قتلت ثلاثة من مسلحي داعش في كمين في وادي جنت الواقع شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن قوات الحشد الشعبي نجحت خلال الأشهر الماضية، من خلال كمائن منظمة في الإطاحة بالعديد من قادة داعش ضمن ما يعرف بـ"ولاية ديالي".

وكان الحشد الشعبي قد أعلن في الأشهر الماضية مقتل العديد من قادة ومسلحي "داعش" في كمائن منظمة.