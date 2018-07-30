فولهام يضم الصربي ميتروفيتش من نيوكاسل

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أعلن نادي فولهام العائد للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين عن تعاقده مع المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش من صفوف نيوكاسل يونايتد.

ووقع ميتروفيتش صاحب الـ23 عامًا عقدا يمتد لخمسة أعوام مع فولهام دون الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 22 مليون يورو، مع وجود خمسة ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

وقضى ميتروفيتش النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفولهام حيث سجل 12 هدفا ليساعد في صعود الفريق لدوري الأضواء.

وقال ميتروفيتش "سعيد للغاية وفخور بوجودي هنا أخيرا، واصبحت رسميا لاعبا في صفوف فولهام".

وأضاف "أحب الجماهير هنا، إنها مذهلة، لدي علاقة خاصة معها".