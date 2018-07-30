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عامر حسين : سلوكيات الجماهير تسببت في تأجيل عودتهم للمدرجات

محمود عيسي
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 6:56 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 6:56 م

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن سلوكيات الجماهير، أجبرت الجهات الأمنية على إعادة النظر في قضية عودة المشجعين لدخول المباريات.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية اليوم : " هناك حساسية من عودة الجماهير للمدرجات في الموسم الجديد بسبب الضغط على الحكام، بخلاف تجاوزاتهم المتكررة في أكثر من مباراة سمح لهم بدخولها ، وهذا ما حدث في مباراة الأهلي ومونانا الجابوني".

جدير بالذكر أن بطولة الدوري ستنطلق غداً الثلاثاء بمواجهتين ، الأولي بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، والثانية بين الزمالك وبتروجت.


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