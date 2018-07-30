عامر حسين : سلوكيات الجماهير تسببت في تأجيل عودتهم للمدرجات

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن سلوكيات الجماهير، أجبرت الجهات الأمنية على إعادة النظر في قضية عودة المشجعين لدخول المباريات.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية اليوم : " هناك حساسية من عودة الجماهير للمدرجات في الموسم الجديد بسبب الضغط على الحكام، بخلاف تجاوزاتهم المتكررة في أكثر من مباراة سمح لهم بدخولها ، وهذا ما حدث في مباراة الأهلي ومونانا الجابوني".

جدير بالذكر أن بطولة الدوري ستنطلق غداً الثلاثاء بمواجهتين ، الأولي بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، والثانية بين الزمالك وبتروجت.