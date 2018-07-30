وزير التعليم العالي: حولنا مستشفيات مصر لمستشفى واحدة للقضاء على قوائم الانتظار

-انتهينا من علاج ما يقرب من 5 آلاف مريض من أصل 11 ألف في شهر



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار المرضى للعمليات الحرجة، أدت إلى تحول مستشفيات مصر إلى مستشفى واحدة كبيرة؛ لتقديم الخدمة السريعة للمرضى.

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، انتهينا من علاج ما يقرب من 5آلاف مريض من أصل 11 ألف خلال شهر، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على قوائم الأنظار في خلال 5 أشهر.

وأشار إلى الخط الساخن 15300 الذي يقوم بتوزيع المرضى حسب النطاق الجغرافي للمحافظة الأقرب لتلقي العلاج، متابعًا أن هناك تنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية للقضاء على قوائم المرضي.

وأوضح أن الوزارة تسعى للانتهاء في أقرب وقت من الربط الإلكتروني بين المستشفيات الجامعية والأخرى التابعة لوزارة الصحة؛ لسرعة تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، مشيرًا إلى تشديد الرئيس «السيسي» على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة.