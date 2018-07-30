«أونروا» تخفض عدد موظفيها بعد أن قلصت الولايات المتحدة التمويل

خفضت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قوتها العاملة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة بتقليص دعمها المالي لها.

وقال مدير عمليات أونروا في غزة، ماتياس شمالي، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، إن من بين 13 ألفا من موظفي الأونروا العاملين في المنطقة الساحلية، سيكون لهذه التقليصات انعكاسات على حوالي 1000 شخص مسؤول عن المساعدات الإنسانية.

وقال شمالي إن غالبية هؤلاء العاملين في المجال الإنساني، سيتم تحويلهم من العمل بدوام كامل إلى العمل بدوام جزئي، في حين أن حوالي 100 سوف يخسرون وظائفهم ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل.

وتابع: "علينا أن نخفض حجمنا من أجل حماية المعونات الغذائية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المساعدات إلى الأونروا وسط توترات بين إدارته والقيادة الفلسطينية حيال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

وقال شمالي إن الولايات المتحدة قدمت 365 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والمشاريع في العام الماضي. وحتى الآن قدمت واشنطن 60 مليون دولار هذا العام.

وتقدم أونروا معونات غذائية لحوالي مليون شخص، وتدير 275 مدرسة و22 مركزا صحيا.