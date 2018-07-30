مصرع سيدة وطفلتها جراء حادث تصادم على «دولي الإسكندرية»

لقيت ربة منزل تدعى «م.ر»، 35 عامًا، ونجلتها تدعى «ل.م»، ٦عامًا، مقيميان في شارع مسجد التحرير، دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، مصرعهما، أثر حادث تصادم، وقع على الطريق الدولي، منطقة كوبري الروضه، اتجاه الإسكندرية، وتم نقل جثتيهما لمشرحة الإسعاف.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة «ثالث المنتزه» يفيد تلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة؛ بوقوع الحادث، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم «س ص ط 6329 مصر»، قيادة «ا.ع» 21 عامًا، سائق، مقيم في شارع جمال عبدالناصر، بالضحايا، أثناء عبورهم الطريق.

وبسؤال زوج الأولى ووالد الثانية وتدعى «م.ع»، 39 عامًا، بدون عمل، مقيم في ذات العنوان أيد ما جاء بالفحص، وإتهم قائد السيارة بالتسبب في مصرعهما، وذلك وفقًا لبيان شرطة الإسكندرية، اليوم الاثنين.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، إذ تحرر محضر «إداري» قسم شرطة «ثالث المنتزه»، وجاري العرض على النيابة؛ لتتولى التحقيق.