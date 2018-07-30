احتفلت السفارة المغربية في القاهرة مساء الأحد، بعيد العرش الذي يوافق ذكرى تولي الملك محمد السادس لعرش المملكة المغربية.

وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات على الهواء من الحفل، الذي شهد حضور عدد من المسؤولين المصريين على رأسهم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وعدد آخر من المسؤولين المصريين.

يذكر أن أمس الأحد، شهد الذكرى الـ19 لتولي العاهل المغربي محمد السادس بن الحسين، عرش المملكة المغربية.