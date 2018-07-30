-بدء تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولي والثانية الخميس ولمدة 4 أيام



أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، أن هناك أكثر من 194 ألف طالبق وطالبة تقدموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية بالتنسيق، وتخلف أكثر من 3 آلاف طالب عن تسجيل الرغبات، واستنفذ عدد 1322 طالب وطالبة رغباتهم.

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أمس، أن تحويلات تقليل الإغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية للكليات المناظرة وغير المناظرة تبدأ الخميس 2 أغسطس وتستمر حتي 6 الإثنين 6 أغسطس، في حدود النسبة المقررة وهي 10%، مشددا أنه لا يوجد تحويل ورقي مع استيفاء كافة الشروط للكلية التي يحول إليها الطالب.

وتوقف الحد الأدني لطلاب المرحلة الثانية بالشعبة الأدبية بكليات إعلام جنوب جنوب الوادى عند 389.5 درجة، وكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس 395.5 درجة، والسن المنيا 390.5 درجة، بينما توقف الحد الأدني لطلاب الشعبة العلمية عند 394 درجة لكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، و385 درجة لكلية هندسة شبرا ببنها.

وأعلن الوزير بدء المرحلة الثالثة للتنسيق ووالطلاب المتخلفين من المرحلة الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة التحويلات بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة وعددهم 88 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني.

وقال الوزير إن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، بكليات بالتربية والتجارة والزراعة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والاقتصاد المنزلي وبعض المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد العليا الخاصة، وكليات التربية الفنية موسيقية وفنية، كما يوجد لطلاب الشعبة الأدبية فرص بكليات الآداب والحقوق والتربية النوعية والمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية والتربية الفنية والموسيقية.

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