وزير الكهرباء: «السيسي» لا يقبل بأنصاف حلول وتفاوض على أقل سعر مع «سيمنز»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة المحطات الكهربائية الجديدة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية في مصر 6 مليار يورو، مشيرًا إلى دور الشركات المصرية في إنجاز المشروع من خلال الشراكة مع الشركة المنفذة.

وأضاف «شاكر»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه المسئولين ويطالبهم بحلول جذرية دائمًا لأي مشكلة ولا يقبل بأنصاف الحلول، موضحًا أنه تفاوض على أقل سعر للتعاقد مع رئيس شركة سيمنز؛ لإنشاء المشروع.

وتوجه بالشكر لـ24 ألف عامل كان لهم دورًا رئيسيًا في إنجاز هذه المشروعات القومية التي ستساهم في نهض الاقتصاد ومجال الطاقة في مصر، متابعًا: «أعمل في مجال الكهرباء لمدة 40 سنة وهذه المشروعات ليس لها مثيل، وانجزناها في 145 مليون ساعة عمل، وسنلاحظ مردودها قريبا».