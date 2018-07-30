محافظ الإسكندرية: مكافحة الإرهاب تأتي بالفن والثقافة

قال محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، إن مكافحة الإرهاب تأتي بالفن والثقافة.

جاء ذلك خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي، بقصر ثقافة الأنفوشي، وافتتح المحافظ، معرض أطفال قصور الثقافة، بحضور ممثلي المنطقة الشمالية، ومديري المديريات والمجلس التنفيذي، ونائب رئيس هيئة قصور الثقافة.

شارك الاحتفالية مسعود المصري، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، رئيس الإدارة المركزية، اللواء أحمد حجازي، والفنانة أماني علي عوض، مدير قصر الأنفوشي، عبير عمرو، مدير العلاقات العامة بفرع ثقافة الإسكندرية.

واختتمت الاحتفالية بعزف فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، أجمل الأغاني الوطنية.