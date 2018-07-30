الاتحاد العربي يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 للبطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد.

تبدأ منافسات دور الـ32 من البطولة العربية يوم 31 من شهر يوليو الجاري بمباراة واحدة ستجمع بين فريقي العين الاماراتي ونادي وفاق سطيف الجزائري في مدينة زغرب الكرواتية.

وتفتتح الأندية المصرية مبارياتها في البطولة بمباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي المقرر لها يوم التاسع من شهر أغسطس على ملعب الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بين الاتحاد والترجي يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل في اللقاء الذي يحتضنه الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه النادي الأهلي نظيره النجمة اللبناني في مباراة ذهاب دور الـ32 على ملعب برج العرب بالإسكندرية في المباراة المقرر لها الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

على أن يكون لقاء العودة بين المارد الأحمر بنظيره اللبناني يوم الـ27 من شهر سبتمبر المقبل على ملعب النجمة الرياضي ببيروت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويستهل نادي الزمالك مبارياته في البطولة العربية يوم الحادي عشر من شهر أغسطس بمواجهة القادسية الكويتي في ذهاب دور الـ32 في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتكون مباراة العودة بين الفريق الأبيض ونظيره الكويتي يوم الـ28 من شهر أغسطس على ستاد جابر الدولي بالكويت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وبالنسبة لنادي الإسماعيلي رابع الفرق المصرية المشاركة في البطولة العربية فيواجه فريق الكويت الكويتي في مباراة ذهاب دور الـ32 على ملعب الإسماعيلية يوم 12 من شهر أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً، على ان تكون مباراة العودة يوم 27 من شهر سبتمبر على ملعب نادي الكويت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.