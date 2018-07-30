غرق طالب في ترعة الشيخ زايد بوادي النطرون

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لقي طالب مصرعه غرقا بترعة الشيخ زايد، أثناء الاغتسال في مياه الترعة؛ انزلقت قدماه وسقط بها وجرفه التيار وغرق.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بوجود شخص غريق في مياه ترعة الشيخ زايد أمام قرية الإمام مالك، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتبين قيام الأهالي بانتشال جثة «عبدالرحمن.خ» 20 سنة، طالب.

وبمناظرتها، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية. حرر المحضر اللازم.