الاتحاد الأوروبي: 15% من سكان العالم يعيشون بنوع من الإعاقة

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، عن شعوره بالفخر لمشاركته في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السابع للاتصالات، مساء اليوم الاثنين، إن 15% من سكان العالم يعيشون بنوع من الإعاقة، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحصولهم على حقوق متساوية.

وأشار إلى تقديم الاتحاد العديد من البرامج التي تشمل تكنولوجيا من شأنها مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تلبية مختلف متطلبات الحياة، معبرًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجلس القومي للمرأة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

وينعقد المؤتمر الدولي السابع للاتصالات، الذي تنظمه وزارة الاتصالات تحت شعار «دمج، تمكين، مشاركة»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.