رهبان دير الأنبا «أبو مقار»: الصلاة على جثمان رئيس الدير تقتصر على أعضاء المجمع والآباء وأسرة المتنيح

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الصلاة على جثمان الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار، الذى لقى حتفه فجر أمس، ستقتصر على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة، وأعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية وأسرة المتنيح الأنبا أبيفانيوس»، حسبما نقلت عن بيان مجمع رهبان دير القديس الأنبا مقار في وادي النطرون.

وأضاف مجمع الرهبان أنه ستذاع صلوات الجناز على جثمان المتنيح الأنبا أبيفانيوس على القنوات الفضائية المسيحية غدًا الثلاثاء 12 ظهرًا على الهواء مباشرة.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية، قد ذكرت في بيان أنه: «نظرًا لأن غموضًا أحاط بظروف وملابسات رحيل الأنبا أبيفانيوس، تم استدعاء الجهات الرسمية وهي تجري تحقيقاتها حول هذا الأمر، وننتظر ما سوف تسفر عنه نتائج هذه التحقيقات».

وذكر بيان صدر عن مديرية أمن البحيرة، أن ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة يكثفون جهودهم لكشف لغز مقتل رئيس الدير وضبط مرتكبي الحادث.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، أرسل وفدًا من سكرتيارته وأسقفًا لمتابعة وفاة الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، منهم نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والقس أنجيلوس إسحاق، سكرتير البابا، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة.

وولد الأنبا أبيفانيوس فى عام 1954، وترهبن فى عام 1984، ورسم أسقفا فى 2013 على دير الأنبا مقار فى وادى النطرون، وهو من تلاميذ الأب متى المسكين «1919 ـ 2016»، هو أحد أبرز آباء الحركة الرهبانية فى مصر، والذى أسس الدير.

ويعد الأنبا الراحل أحد أبرز المساهمين فى التراث والمحتوى العربى القبطى، كما شارك فى مؤتمرات وأبحاث خاصة عن التراث القبطى والكنسى، وهو المشرف على مكتبة المخطوطات فى الدير، وكان من مستقبلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان فى المطار، فى زيارته لمصر فى نهاية إبريل 2017.