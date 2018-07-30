قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مسألة تنظيم النسل تعتبر أكبر مشكلة تواجه الشيوخ والعلماء في الحوار الديني مع المجتمع، لأنها تعتبر أم المشكلات، متابعًا: «زيادة النسل انتحار جماعي يواجه المجتمع».



وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن بعض الشيوخ من التيار غير المسؤول يقفون ضد تنظيم النسل، اعتمادًا على حديث الرسول «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» موضحًا أن المباهاة لا تكون بالكم وإنما بالكيف.



وذكر أن هناك نوعًا من الدس والتدليس بشأن تنظيم الأسرة، نظرًا لخلط الناس بين التنظيم والتحديد، متابعًا: «مش فاهمين الفارق بين التنظيم والتحديد، مش بنحدد النسل، ولكن بنظمه زي ما قال الرئيس».



وأوضح أن الخطاب الديني هو المؤثر الأول بامتياز في المكونات المؤدية إلى تغيير الواقع المصري، مضيفًا أن الخطاب الديني الخاطئ يمكنه أن يعطل الإنتاج والفكر التنموي.



وأشار إلى بعض الناس الذين يكثرون من الإنجاب لتحقيق فكرة «العزوة»، مستطردًا أنها نتاج للمكونات العقلية في المجتمع الريفي البدوي، ولم تخرج من العقول حتى الآن.



