العين يوافق على نقل مباراتيه أمام وفاق سطيف بأبطال العرب

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وافق نادي العين على نقل مباراتيه أمام وفاق سطيف الجزائري والمقررتين في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري والرابع من أغسطس المقبل ضمن ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأرسل الاتحاد العربي لكرة القدم طلب للنادي العين بإمكانية نقل مبارتي وفاق سطيف إلى ملعب ماكسمير، الملعب الرسمي لفريق نادي دينامو زغرب الكرواتي، بدلاً من إقامتهما على الملعب الفرعي هيتريك كاسيان وذلك بعد قيام مراقب المباراة بتفقد الملعب.

ويستعد فريق العين الإماراتي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري غدًا الثلاثاء في أولى مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.