ترامب: استمرار تفعيل العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمرار تفعيل العقوبات التي فرضتها حكومة بلاده ضد روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جويزبي كونتي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، رد ترامب اليوم الاثنين على سؤال بهذا الشأن قائلا إن العقوبات ضد روسيا ستستمر.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يرى نفسه معرضا منذ فترة طويلة لاتهامات باتباع سياسة ودية بشكل زائد عن الحد حيال روسيا، وقد تكررت تكهنات حول إمكانية أن يقرر الرئيس الأمريكي تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

كانت حكومة ترامب فرضت سلسلة من الإجراءات العقابية ضد روسيا، بسبب دور حكومة موسكو في الصراع في أوكرانيا بالإضافة إلى التأثير الروسي المحتمل على الانتخابات الرئاسية في امريكا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عقوبات سارية على روسيا كانت حكومة الرئيس السابق باراك أوباما قررتها.

وتعرض ترامب لانتقادات عنيفة في بلاده في أعقاب القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والتي كان بوتين نفى فيها أي تدخل من قبل بلاده في الانتخابات الأمريكية 2016.

ووصف ترامب نفي بوتين بأنه " قوي للغاية وشديد"، ما جعله موقفه المعلن يتناقض مع تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي تعتبر أن مثل هذا التدخل أمر مثبت.