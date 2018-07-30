الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة بينهم 4 صحفيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 17 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم 4 صحفيين، كما أبعد سيدتين مقدسيتين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة موطنين من بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 صحفيين من مدينة رام الله، بعد مداهمة منازلهم.

ومن بلدة دير سامت جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا واحدا، ووزعت منشورات تحذر المواطنين من المشاركة بأي أعمال مقاومة ضد الاحتلال في محيط جامعة الخليل، وأجرت تدريبات في حي جبل أبو رمان قرب جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل.

كما نُصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، بينهم شقيقان، وذلك بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا واحدا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في مدينة طوباس.

وفي القدس، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سيدتين مقدسيتين أمر إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين متواصلين.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال احتجزت بطاقة السيدة المقدسية نفيسة خويص "66 عاما" قبل ثلاثة أيام أثناء خروجها من الأقصى، وتم استجوابها الليلة حول تواجدها ورباطها في الأقصى، وتم تسليمها بطاقتها الشخصية وأمر إبعادٍ عن الأقصى لأسبوعين.

وأضافوا أن سلطات الاحتلال سلمت أيضا السيدة المقدسية عايدة الصيداوي أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

من ناحية أخرى، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأنه تم إلغاء الزيارة لأهالي أسرى قطاع غزة المقررة اليوم الاثنين؛ بذريعة أسباب تقنية، كما ورد من السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أنها تفعل كل ما بوسعها للبحث في كيفية تسهيل زيارة من لم يتمكنوا اليوم من الخروج في أقرب وقت ممكن.