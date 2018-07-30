يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها صباح غدًا الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي العلمي السادس لكلية الطب البيطري بمشتهر، والذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل بعنوان «الآفاق المستقبلية للطب البيطري في التنمية المستدامة».

وقال الدكتور محمد غانم عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش التقنيات الحديثة في تشخيص أمراض الحيوان والدواجن والأسماك وصحة وسلامة الغذاء، ودورها في الحد من الأمراض المشتركة.

كما يناقش المؤتمر الأمراض الوافدة بمصر والشرق الأوسط والملوثات والمتبقيات الدوائية وسبل تجنبها، مؤكدًا أن المؤتمر سوف يناقش 40 بحثا علميا في مختلف تخصصات الطب البيطري إلى جانب 6 مشاريع تخرج لطلاب الكلية.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر فؤاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وأمين المؤتمر، أنه سوف يتم على هامش الفعاليات تنظيم الملتقى التوظيفي الرابع، ومعرض الأدوية البيطرية لطلاب الكلية، ويشارك فيه 12 شركة للأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف بمصر والنقابة العامة للأطباء البيطرين.