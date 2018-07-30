«بلومبرج»: مصر و3 دول عربية ضمن قائمة الأرخص عالميا بأسعار البنزين

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جاءت بعض الدول العربية في قائمة أرخص سعار البنزين في دول العالم وفقا لوكالة «بلومبرج».

ويُظهر التقرير، أن الكويت جاءت في مقدمة تلك القائمة عربيا وبالمرتبة الثالثة عالميا، وذلك بـسعر 0.35 دولار للتر البنزين، وأوضح أن مصر جاءت بالمرتبة الثانية بتلك القائمة وبالمرتبة الخامسة عالميا وذلك بـ0.43 دولار للتر البنزين.

وجاءت السعودية في المرتبة السادسة عالميا، والثالثة عربيا، حيث يبلغ سعر البنزين في المملكة بنحو 0.54 دولار للتر، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالميًا، والرابعة عربيا، وذلك بعد أن بلغ سعر البنزي 0.68 دولار للتر.

كما جاءت بالمرتبة الأولى بالقائمة من حيث أرخص الأسعار فنزويلا بـ0.01 دولار للتر الواحد، تلتها إيران بـ0.28 دولار للتر، ثم الكويت بـ0.35 دولار للتر، فنيجيريا بـ 0.41 دولار للتر.

واحتلت ماليزيا المرتبة السابعة بـ0.54 دولار للتر، ثم إندونيسيا بـ0.67 دولار للتر،، في حين جاءت روسيا في المرتبة العاشرة بـ 0.72 دولار للتر.

فيما احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى من حيث أغلى الأسعار للبنزين بـ2.09 دولار للتر، تلتها النرويج بـ2.02 دولار للتر، وثم هولندا بـ1.93 دولار للتر.