فحص طبي لأجايي لتحديد حجم إصابته

يُجري النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشعة اليوم الاثنين، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة تاونشيب البتسواني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك لتحديد مدة غيابه عن الملاعب بشكل نهائي.

وكان أجايي قد غادر مباراة تاونشيب التي أقيمت مساء السبت الماضي، في العاصمة البتسوانية جابورون في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

وأكد الدكتور خالد محمود؛ طبيب الفريق أن التشخيص المبدئي لإصابة جونيور أجايي هو عبارة عن خلع في صابونة الركبة وتم التعامل معها فورا من خلال رد الخلع في الملعب ووفقا لهذا التشخيص سيغيب اللاعب بشكل مبدئي من 4 إلى 6 أسابيع.