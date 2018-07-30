قال الطالب محمد عمر، الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والمكرم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس الأحد، إنه يهدي هذا التكريم لوالده ووالدته وأسرته بالكامل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنه وجه رسالة للرئيس خلال التكريم، متابعًا: «قولت له كلنا معاك وإحنا مستعدين نستحمل عشان بلدنا تكون في مكانة أفضل».



وأوضح أن متحدي الإعاقة قادر على اقتحام جميع المجالات والتفوق فيها، وليس المجالات الرياضية فقط، معقبًا: «قادرون على تحدي المستحيل».



وذكر أنه يتمنى تغيير نظرة المجتمع لمتحدي الإعاقة، من نظرة التعاطف والشفقة، إلى الأخذ في الاعتبار أنه مواطن قادر على الإنتاج في المجتمع المصري، كأي فرد آخر.



وأشار إلى إصابته بمرض ضمور العضلات، ومع ذلك فقد تمكن من الحصول على 98% في الثانوية العامة، ليلتحق بكلية الحقوق، ويحصل على المركز الأول في السنة الأولى، موضحًا أن الإعاقة منعته من الالتحاق بكلية الطب، كما كان يتمنى.



