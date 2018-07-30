اتحاد الصحفيين العرب يدين اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين فلسطينيين

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الاثنين، والتي استهدفت نحو 20 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين من قناة (القدس) هم: علاء الريماوي مدير قناة القدس، ومحمد علوان، وحسني إنجاص، وقتيبة حمدان، عقب اقتحام منازلهم في مدينة رام الله وتفتيشها ومصادرة بعض من محتوياتها.

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب - في بيان اليوم - ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا وعدوانا جديدا على الصحافة والصحفيين الفلسطينيين، ومحاولة للتعتيم على جرائم الاحتلال التي يقوم بها بشكل يومي وممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد، المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة بإدانة هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبتحرك جدي وعاجل ضد هذا العدوان الخطير على حرية الرأي والتعبير، وإرغامه على احترام القوانين والمواثيق الدولية.