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إزالة 73 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالشرقية


نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 4:04 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 4:04 م

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن انتهاء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لـ 73 حالة تعدي بمراكز «الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، الحسينية، فاقوس، أبو حماد».

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي له اليوم الاثنين، أن إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة العاشرة لإزالة التعديات بلغ 73 حالة تعدي على مساحة 990 فدانا و17 قيراطا زراعيا، و19 ألفا و161 متر مربع «مباني»، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الزراعة.

وكان من المستهدف لمحافظة الشرقية، إزالة 40 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة مابين «زراعي ومباني» وبالتعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن، تم تنفيذ 73 حالة بزيادة 33 حالة فوق المستهدف تنفيذه.


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