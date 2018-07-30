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شركة طيران إماراتية توقف طيارا عن العمل لتعاطيه الكحوليات

دبي - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 11:01 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 11:01 م

قال مسؤول في شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية إن الشركة منعت طيارا من العمل على رحلة تابعة لها، بعد التأكد من تعاطيه الكحول.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا في الشركة اشتبه في أن قائد الرحلة رقم اف زد 8018 المتجهة من كاتماندو إلى دبي كان تحت تأثير الكحول أثناء مناوبته.

وأضاف "تم اجراء تحليل للطيار، وتبين على الفور ارتفاع مستويات الكحول في الدم لتتجاوز النسب المقبولة قانونيًّا، وقامت الشركة بمنعه من الطيران فورًا لفقدانه الأهلية".

وأكد المسؤول أن "فلاي دبي" ملتزمة بالقواعد والقوانين واللوائح فيما يتعلق بتعاطي الكحول، وتجري فحوصا دورية على جميع أفراد الطاقم.


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