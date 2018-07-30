ننشر الحدود الدنيا لكليات الأدبي في المرحلة الثانية للتنسيق.



اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

كلية الألسن كفر الشيخ 397.5

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 397

اعلام القاهره 396

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 395.5

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 394.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 394

السن عين شمس 392

إعلام بنى سويف 392

كلية الألسن بنى سويف 391.5

الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 391.5

السن المنيا 390.5

إعلام ج جنوب الوادى 389.5

كلية الألسن سوهاج 389.5

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى 389

كلية الألسن ج أسوان 388.5

الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 388

الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 386

اثار القاهره 385.5

اثار دمياط 383.5

اثار الفيوم 382.5

تربية المنيا 381.5

تربية الزقازيق 380.5

تربية عين شمس 380.5

كلية الآثار بالاقصر 379

تربية طنطا 378.5

تربية اسكندرية 378.5

كلية الآثار سوهاج 377.5

تربية بنها 377.5

تربية شبين الكوم 377

اثار قنا جنوب الوادي 377

تربية بور سعيد 376.5

كلية الاثار ج اسوان 376

تربية دمنهور 373.5

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 372.5

تربية ابتدائي المنيا 372.5

تربية حلوان 372

تربية السادات 372

تربية ابتدائي الزقازيق 370.5

تربية قنا ج جنوب الوادى 369

تربية كفر الشيخ 368.5

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 366.5

تربية المنصوره 365.5

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 365.5

تربية ابتدائي عين شمس 365

تربية ابتدائي بور سعيد 364.5

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 364.5

تربية الفيوم 364.5

تربية ابتدائي طنطا 364

تربية سوهاج 363.5

تربية أساسي اسكندرية 363

تربية اسيوط 362.5

تربية بنى سويف 362.5

تربية ابتدائي شبين الكوم 361

كلية البنات تربية عين شمس 361

تربية ابتدائي بنها 359

تربية طفوله طنطا 357

اداب القاهره 357

تربية الاسماعيليه 356

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 355

اداب عين شمس 355

تربية العريش 354.7

تربية ابتدائي السادات 354.5

تربية ابتدائي كفر الشيخ 354.5

نوعية المنيا 353

التربية للطفولة المبكرة المنيا 353

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 352

تربية طفوله الإسكندرية 352

تربية طفوله كفر الشيخ 352

نوعية الزقازيق 352

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 350.5

تربية ابتدائي دمنهور 350.5

نوعية طنطا 350

تربية جامعة السويس 349.5

اداب بنها 349

تربية ابتدائي المنصوره 349

تربية ابتدائي اسيوط 349

اداب الاسكندريه 348

اداب حلوان 347.5

رياض اطفال بورسعيد 346.5

تربية فرع الوادى الجديد 346.5

تجاره القاهره 345.5

رياض اطفال المنصوره 345.5

كلية حقوق المنيا 345.5

سياحه وفنادق الاسكندريه 345

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 344

كلية رياض الاطفال اسيوط 343

تجاره الاسكندريه 342.5

كلية بنات شعبه طفوله عين شمس 342.5

تربية ابتدائي الفيوم 342

اداب العريش 341.7

تجاره عين شمس 341.5

التربية للطفولة المبكرة ج السادات 341.5

نوعية كفر الشيخ 341.5

التربية للطفولة المبكرة الفيوم 340

تربية ابتدائي بنى سويف 340

نوعية الاسكندريه 339.5

تجاره جامعة دمياط 339

تربية ابتدائي قنا ج الوادي 337.5

تربية ابتدائي الاسماعيليه 337.5

كلية أداب بورسعيد 337

تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات 337

تربية اسوان 336.5

رياض اطفال الاسكندريه طالبات 336

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 336

اداب انتساب موجه القاهره 333

تربية ابتدائي سوهاج 333

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 333

تجاره المنصوره 332.5

تربية طفوله الاسماعيليه 332.5

تجاره الزقازيق 332.5

اداب الزقازيق 332

اداب شبين الكوم ج المنوفية 332

التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة 331.5

تربية طفوله ج دمنهور 331.5

تجاره كفر الشيخ 330.5

اداب انتساب موجه عين شمس 330

كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 330

رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح 329.5

تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 328.5

تربية طفوله سوهاج طالبات 328.5

كلية البنات آداب عين شمس 328