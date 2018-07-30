مقدونيا تجرى استفتاء في 30 سبتمبر على الأسم الجديد للبلاد

يصوت المواطنون المقدونيون في نهاية سبتمبر على التسوية، التي تم التوصل إليها مع اليونان المجاورة في الصراع المستمر منذ عقود حول اسم الدولة.

وصوتت أغلبية من 68 نائباً من أصل 120 نائباً في البرلمان المقدوني اليوم الاثنين لصالح إجراء استفتاء في 30 سبتمبر. وقاطع مشرعو المعارضة التصويت، حيث يرفضون الاسم الذي تم التوصل إليه وهو جمهورية مقدونيا الشمالية.

وهناك خلافات بين اليونان ومقدونيا حول اسم الأخيرة منذ عام 1991، عندما ظهرت مقدونيا كدولة ذات سيادة بعد انهيار يوغسلافيا.

وكانت أثينا، التي تدعي أن اسم مقدونيا خاص بأحد أقاليمها واتهمت سكوبي بمحاولة سرقة إرثها اليوناني، منعت جارتها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفتح محادثات للفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي بسبب اسمها.

وبعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن اسم جديد في الشهر الماضي، اتخذ كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو خطوات للمضي قدمًا لضم مقدونيا لعضويتهما.

ويعد نجاح التصويت البرلماني محل شك، نظراً لمقاومة المعارضة، التي ترى في التسوية خيانة للمصلحة الوطنية لمقدونيا.