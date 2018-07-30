وزير التعليم العالي: جامعة القاهرة ظهرت بشكل حضاري أمام العالم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إقامة المؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة مصرية عريقة كجامعة القاهرة كان بمثابة حلم وتحقق، موضحًا أن الجامعة ظهرت في شكل حضاري تابعه العالم أجمع.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن إطلاق عام 2019 ليكون عامًا للتعليم، يؤكد أهمية الدور الواضح للجامعات، خاصة بعد التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن تكليف الجامعات بإيجاد الحلول لمشكلات الدولة.

وأشار إلى البدء الفعلي في تنفيذ توجيهات الرئيس الصادرة خلال كلمته بالجلسة الختامية من المؤتمر الوطني السادس للشباب، مؤكدًا على ضرورة مواكبة البحث العلمي ومشروعات التخرج للظروف الحالية في البلاد.

وذكر أن تكريم الرئيس لعدد من الشباب والطلاب المتفوقين يعطي طاقة إيجابية وحافزًا كبيرًا لغيرهم من الشباب، لبذل المزيد من الجهد، حتى يتم تكريمهم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه جاري العمل على عودة الأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب في الجامعات، لاستغلال الطاقات الشابة.

ولفت إلى تدشين بنك الابتكار المصري، والذي يعد منصة إلكترونية لعرض أفكار وابتكارات المبدعين في كافة المجالات على المتخصصين، مستطردًا أن الإمكانيات العلمية المتاحة حاليًا أكبر مما كان سابقًا.