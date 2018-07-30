أسعار الذهب تتراجع بالسوق المحلية وعيار 21 يسجل 614 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين (مستهل تعاملات الأسبوع)، متأثرة بانخفاضها في الأسواق العالمية؛ ترقبًا لنتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، أهمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال نائب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف -في تصريح- إن أسعار الذهب انخفضت ليسجل عيار (21) 614 جنيها للجرام، وعيار (18) 30ر526 جنيه للجرام، وعيار (24) 70ر701 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4912 جنيها.

وعالميًا انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.20% أو ما يعادل 2.81 دولار إلى 1220.2 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة بنحو 0.08% إلى 15.5 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع اجتماعات عدة بنوك مركزية في أمريكا واليابان والمملكة المتحدة والبرازيل والهند للنظر في سياستهم النقدية.

ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد نظرته حول توقعات لزيادات تدريجية أخرى في سعر الفائدة.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت تسجيل الاقتصاد الأمريكي نموا بواقع 4.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ عام 2014، على الرغم من أن تأثيره على الدولار وأسعار الذهب كان محدودا، غير أن المحللين شككوا في استدامة النمو، حيث يتوقع أن تتراجع فوائد التحفيز المالي على النمو الاقتصادي في العام المقبل.