الإثنين 30 يوليو 2018 6:47 م القاهرة القاهرة 34.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تفتح مكتبا لملحقها العسكري في مقر الناتو

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 6:42 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 6:42 م

دشنت إسرائيل مكتبا للملحق العسكري في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، علما بان هذا الملحق كان يعمل حتى الآن في هولندا.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذه الخطوة تدل على أهمية العلاقة بين إسرائيل والحلف، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

يشار إلى أن الملحق العسكري مسؤول عن العلاقات مع جيوش كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج أيضا.

وإسرائيل ليست عضوا في حلف ناتو غير أنها تقيم علاقات مميزة مع الحلف وقد منحها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب مكانة خاصة كدولة حليفة للمنظمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك