إسرائيل تفتح مكتبا لملحقها العسكري في مقر الناتو

دشنت إسرائيل مكتبا للملحق العسكري في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، علما بان هذا الملحق كان يعمل حتى الآن في هولندا.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذه الخطوة تدل على أهمية العلاقة بين إسرائيل والحلف، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

يشار إلى أن الملحق العسكري مسؤول عن العلاقات مع جيوش كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج أيضا.

وإسرائيل ليست عضوا في حلف ناتو غير أنها تقيم علاقات مميزة مع الحلف وقد منحها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب مكانة خاصة كدولة حليفة للمنظمة.