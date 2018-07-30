ضبط أكثر من 49 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور،وإدارات المرور على مستوى الجمهورية،عددا من الحملات لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر .

‫ وأسفرت هذه الجهود ، خلال ٢٤ ساعة،عن ضبط ٤٩ ألفا و٩٩ مخالفة مرورية أبرزها ١٣٧ مخالفة زيادة التعريفة المقررة و٤٦٦ مخالفات مواقف عشوائية و١٠ آلاف و١٨٥ انتظارا خاطئا و٣١٤ تحميل ركاب زيادة عن الحمولة المقررة.

كان قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور قد قام بتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة ، السرفيس " لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .